Concert d’orgue, Eglise Saint-Martin, Nonancourt

Informations pratiques

Concert d’orgue Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise Saint-Martin Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Concert des musiques pour orgue classiques françaises et européennes sur l’orgue de tibune classé Le buffet et la balustrade de la tribune ont été classés par arrêté du 24 novembre 1906 et l’orgue en totalité (partie instrumentale et buffet d’orgue) a été classé par arrêté du 29 décembre 2005.

Eglise Saint-Martin 17 place Aristide Briand, 27320 Nonancourt Nonancourt 27320 Eure Normandie 02 32 58 07 90 https://www.nonancourt.fr/ma-ville/ma-commune/histoire-de-la-ville/ Avec le traité de Saint-Clair-sur-Epte (911), l’Avre devient la frontière entre la France et le duché de Normandie. En 1112, Henri Ier Beauclerc fera construire la place forte de Nonancourt et le canal. Dans cette période d’hostilités, ce fort jouera un rôle important.

Jusqu’en 1204, quand Philippe Auguste se rend maître de la Normandie, Nonancourt sera tantôt Française, tantôt Normande. Dès lors, en remerciement de son ralliement, la cité se voit octroyer une charte affranchissant ses habitants des servitudes seigneuriales et des impôts féodaux.

Désormais, les bourgeois de la ville bénéficient du droit d’élire leurs propres représentants, privilège considérable que les Nonancourtois maintiendront jusqu’à la Révolution.

Détruite par les Anglais en 1417, Nonancourt ne sera reconstruite qu’en 1451. La majeure partie de l’Eglise Saint-Martin, l’imposante maison Mouret, ainsi que de nombreuses maisons à colombages (quai Henri IV, rue Hottenier,…) datent de cette époque. Parking à proximité

Concert des musiques pour orgue classiques françaises et européennes sur l’orgue de tibune classé Le buffet et la balustrade de la tribune ont été classés par arrêté du 24 novembre 1906 et l’orgue en…

©OT MAIRIE NONANCOURT