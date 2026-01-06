Bach et percussions Ecomusée du Pays de la Cerise Fougerolles-Saint-Valbert

Bach et percussions

Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 21:00:00

fin : 2026-07-29 22:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Dans le cadre du festival Musique et Mémoire.

Bach et percussions

1 vibraphone, 2 marimbas et lames contrebasse

Trio SR9

Trio de marimbas

Paul Changarnier, Nicolas Cousin et Alexandre Esperet

Vladimir Lutz et Shinya Yamamoto, lumières

Après dix années de tournées et un premier disque dédié à la musique de Jean-Sébastien Bach, le Trio SR9 poursuit l’exploration de ce vaste répertoire.

Dans ce nouveau volet, redécouvrez des œuvres pour clavier avec la sonate n°3 en Ré mineur et le concerto en la mineur pour orgue, mais aussi des œuvres pour violon, luth et piano avec des extraits du Clavier bien tempéré et des Variations Goldberg dans une interprétation aux claviers de percussions.

Avec leurs marimbas et leur vibraphone, les musiciens du Trio SR9 s’approprient l’essence de la musique de Bach afin d’en transmettre une énergie et une lecture nouvelle. À travers leurs propres transcriptions, ce programme met en avant le caractère rythmique et percussif de sa musique, tout en mêlant un univers envoûtant et poétique. Il dévoile encore un peu plus les richesses des claviers de percussions ainsi que l’écriture intemporelle du Cantor.

Réservation obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com

Tarifs 15 €, 12 € (adhérents Musique et Mémoire), 5 € (réduit)

Repli à l’église St Etienne de Fougerolles en cas d’intempéries. .

Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 87 41 39 festival@musetmemoire.com

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English : Bach et percussions

L’événement Bach et percussions Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD