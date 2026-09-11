Back to 80’s, Brasserie d’Orville, Louvres

Informations pratiques

Back to 80’s Vendredi 11 septembre, 17h00 Brasserie d’Orville Val-d’Oise

ENTRÉE GRATUITE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T17:00:00+02:00 – 2026-09-12T00:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T17:00:00+02:00 – 2026-09-12T00:00:00+02:00

On danse jusqu’à minuit sur les tubes des années 80 aux années 2000 avec Dj Del Antigua. Viens mettre le feu au dancefloor !

Le grand rendez-vous des nostalgiques est de retour à la brasserie. Dj Del Antigua viendra te replonger dans l’ambiance électrisante des années 80 aux années 2000. Il t’embarquera dans un voyage musical à travers les époques, les styles… et les émotions. Viens t’ambiancer sur les hits de l’époque !

Encore un grand moment convivial et festif auquel on t’invite à venir profiter en famille et entre amis.

Comme à son habitude, notre cuisine te servira sa cuisine de comptoir, assiettes à partager et burgers.

ENTRÉE GRATUITE POUR TOU·TE·S

⏲️ LE MIX DÉMARRE À 19 H

Profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu, de façon modérée.

Force, Houblon & Paillettes ! Stayin’ Alive jusqu’au bout de la nuit ! ✨

BACK TO 80’S

Vendredi 11 septembre

De 16 h à 00 h – Mix dès 19 h

29 rue de Paris, Louvres (95)

ENTRÉE GRATUITE

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Brasserie d’Orville 29 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 0185521111 https://brasseriedorville.com/ https://www.facebook.com/BrasserieOrville;https://www.instagram.com/brasserie_d_orville/ [{« link »: « https://fb.me/e/7C7F0JKYC »}] Ferme-brasserie, nous brassons avec l’orge de l’exploitation des bières aux multiples styles, entre démesure et équilibre, en gardant toujours une bonne dose de fun. Nous avons plus de 10 bières à notre gamme, avec de nombreuses nouveautés au fil de l’année. Les bouteilles sont en vente sur place.

Nous avons ouvert notre bar-restaurant, accolé à la brasserie. On y boit les bières brassées sur place dans un cadre authentique, en intérieur ou extérieur avec vue sur les cuves ! La cuisine élabore une cuisine locale, maison et de saison, tout au long de la semaine, avec des formules entrée/plat/dessert le midi, et des tapas et burgers, le soir. Chaque samedi, des événements viennent rythmer la vie de la brasserie. Autant d’occasions de profiter d’un lieu convivial accompagné d’une bonne pinte de bière artisanale ! Entrée gratuite pour tou·te·s

On danse jusqu’à minuit sur les tubes des années 80 aux années 2000 avec Dj Del Antigua. Viens mettre le feu au dancefloor !