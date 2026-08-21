Soirée Karaoké, Brasserie d’Orville, Louvres

Informations pratiques

Soirée Karaoké Jeudi 27 août, 17h00 Brasserie d’Orville Val-d’Oise

ENTRÉE GRATUITE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T17:00:00+02:00 – 2026-08-28T00:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T17:00:00+02:00 – 2026-08-28T00:00:00+02:00

C’est la soirée pour les stars de la salle de bain ! Viens pousser la chansonnette à la brasserie sur notre grand karaoké !

Chanteur·euse amateurices, divas de la salle de bain, ou stars en devenir, c’est le moment de briller ! Que tu sois seul⸱e ou accompagné⸱e, cette la soirée qu’il te faut pour partager un moment fun et mémorable, le tout accompagné de tes chansons préférées ! La soirée sera animée par Jay Animation.

Le concept est simple, tu viens choisir ta chanson parmi les titres dispos, et tu t’inscris. Quand c’est ton tour, on t’appelle, tu t’empares du micro et tu donnes ta meilleure performance !

ENTRÉE GRATUITE POUR TOU·TE·S

ON POUSSE LA CHANSONNETTE DÈS 18 H

Profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu, de façon modérée.

Force, houblon & Céline Dion ! CheerZ !

SOIRÉE KARAOKÉ

Jeudi 27 août

De 17 h à 00 h

29 rue de Paris, Louvres (95)

ENTRÉE GRATUITE

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Brasserie d’Orville 29 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 0185521111 https://brasseriedorville.com/ https://www.facebook.com/BrasserieOrville;https://www.instagram.com/brasserie_d_orville/ [{« link »: « https://fb.me/e/4FhehPlRr »}] Ferme-brasserie, nous brassons avec l’orge de l’exploitation des bières aux multiples styles, entre démesure et équilibre, en gardant toujours une bonne dose de fun. Nous avons plus de 10 bières à notre gamme, avec de nombreuses nouveautés au fil de l’année. Les bouteilles sont en vente sur place.

Nous avons ouvert notre bar-restaurant, accolé à la brasserie. On y boit les bières brassées sur place dans un cadre authentique, en intérieur ou extérieur avec vue sur les cuves ! La cuisine élabore une cuisine locale, maison et de saison, tout au long de la semaine, avec des formules entrée/plat/dessert le midi, et des tapas et burgers, le soir. Chaque samedi, des événements viennent rythmer la vie de la brasserie. Autant d’occasions de profiter d’un lieu convivial accompagné d’une bonne pinte de bière artisanale ! Entrée gratuite pour tou·te·s

C’est la soirée pour les stars de la salle de bain ! Viens pousser la chansonnette à la brasserie sur notre grand karaoké !