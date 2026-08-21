Soirée Latino + Barbecue, Brasserie d’Orville, Louvres

Informations pratiques

Soirée Latino + Barbecue Samedi 5 septembre, 16h00 Brasserie d’Orville Val-d’Oise

ENTRÉE GRATUITE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T16:00:00+02:00 – 2026-09-06T00:00:00+02:00

Fin : 2026-09-05T16:00:00+02:00 – 2026-09-06T00:00:00+02:00

La chaleur tropicale s’empare de la brasserie avec une grande soirée latino et barbecue. Prépare-toi pour une ambiance dépaysante où les rythmes ensoleillés vont te faire bouger et voyager.

On te prépare de superbes sessions de cours de danse au cours de la soirée pour faire monter la température ! L’intervenant·e mystère te sera dévoilé·e très bientôt, mais sois prêt·e à enflammer la piste de danse.

⚡ DJ DEL ANTIGUA ⚡

La soirée musicale sera assurée par un set 100 % latino aux influences des années 90 à aujourd’hui : salsa, bachata, reggaeton, merengue, latin house, cumbia, zouk, et bien plus encore ! De quoi te garantir un max de bonnes ondes sur le dancefloor.

Du côté des cuisines, l’équipe te prépare un barbecue de folie ! Viandes grillées et accompagnements parfaits pour aller avec ta pinte et recharger les batteries entre deux pas de danse. On allume les braises dès l’ouverture !

ENTRÉE GRATUITE POUR TOU·TE·S

Profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu, de façon modérée.

Force, houblon & grosse fiesta ! CheerZ !

SOIRÉE LATINO + BARBECUE

Samedi 5 septembre

De 16h à 00h

29 rue de Paris, Louvres (95)

ENTRÉE GRATUITE

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Brasserie d’Orville 29 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 0185521111 https://brasseriedorville.com/ https://www.facebook.com/BrasserieOrville;https://www.instagram.com/brasserie_d_orville/ [{« link »: « https://fb.me/e/oOw4TD22b »}] Ferme-brasserie, nous brassons avec l’orge de l’exploitation des bières aux multiples styles, entre démesure et équilibre, en gardant toujours une bonne dose de fun. Nous avons plus de 10 bières à notre gamme, avec de nombreuses nouveautés au fil de l’année. Les bouteilles sont en vente sur place.

Nous avons ouvert notre bar-restaurant, accolé à la brasserie. On y boit les bières brassées sur place dans un cadre authentique, en intérieur ou extérieur avec vue sur les cuves ! La cuisine élabore une cuisine locale, maison et de saison, tout au long de la semaine, avec des formules entrée/plat/dessert le midi, et des tapas et burgers, le soir. Chaque samedi, des événements viennent rythmer la vie de la brasserie. Autant d’occasions de profiter d’un lieu convivial accompagné d’une bonne pinte de bière artisanale ! Entrée gratuite pour tou·te·s

La chaleur tropicale s’empare de la brasserie avec une grande soirée latino et barbecue. Prépare-toi pour une ambiance dépaysante où les rythmes ensoleillés vont te faire bouger et voyager.