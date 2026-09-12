Orville Reggae Dub Session #13, Brasserie d’Orville, Louvres

Informations pratiques

Orville Reggae Dub Session #13 Samedi 12 septembre, 16h00 Brasserie d’Orville Val-d’Oise

ENTRÉE GRATUITE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T01:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T01:00:00+02:00

Treizième soirée Sound System à la Brasserie d’Orville, sonorisée par le collectif Isarians Steppers Sound System.

Une ambiance unique, Roots Reggae Dub, pour une soirée bien dense !

Une soirée qui s’annonce encore mémorable ! Pour cette édition, le collectif Isarians Steppers Sound System accueillera JOLIDUB [Jacko Odessa Live Dub]!

Originaire de Compiègne, ce collectif local est réputé pour ses vibes authentiques et son énergie débordante.

Ils t’embarqueront dans une expérience sonore immersive, mêlant Roots, Reggae, et Dub pour une ambiance à la fois chaleureuse et puissante.

️ Au programme : Des basses profondes, des rythmes envoûtants, et une sélection musicale pointue qui te fera vibrer jusqu’au bout de la nuit. Que tu sois amateur de dub ou simplement curieux de découvrir un univers musical unique, cette soirée est faite pour toi !

Comme d’habitude, il y aura nos bières artisanales maison et notre cuisine de comptoir, assiettes à partager et burgers, servis dès 18h30.

ENTRÉE GRATUITE POUR TOU·TE·S

⏲️ 20:00

Profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu, de façon modérée.

Force, Houblon & Vibrations ! CheerZ !

ORVILLE REGGAE DUB SESSION #13

Samedi 12 septembre 2026

De 16 h à 1 h – Son à partir de 20 h

29 rue de Paris, Louvres (95)

ENTRÉE GRATUITE

Retrouve cet évènement sur Facebook juste ici : https://fb.me/e/6dVFUIrvq

Brasserie d’Orville 29 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 0185521111 https://brasseriedorville.com/ https://www.facebook.com/BrasserieOrville;https://www.instagram.com/brasserie_d_orville/ [{« link »: « https://fb.me/e/6dVFUIrvq »}] Ferme-brasserie, nous brassons avec l’orge de l’exploitation des bières aux multiples styles, entre démesure et équilibre, en gardant toujours une bonne dose de fun. Nous avons plus de 10 bières à notre gamme, avec de nombreuses nouveautés au fil de l’année. Les bouteilles sont en vente sur place.

Nous avons ouvert notre bar-restaurant, accolé à la brasserie. On y boit les bières brassées sur place dans un cadre authentique, en intérieur ou extérieur avec vue sur les cuves ! La cuisine élabore une cuisine locale, maison et de saison, tout au long de la semaine, avec des formules entrée/plat/dessert le midi, et des tapas et burgers, le soir. Chaque samedi, des événements viennent rythmer la vie de la brasserie. Autant d’occasions de profiter d’un lieu convivial accompagné d’une bonne pinte de bière artisanale ! Entrée gratuite pour tou·te·s

Treizième soirée Sound System à la Brasserie d’Orville, sonorisée par le collectif Isarians Steppers Sound System. Une ambiance unique, Roots Reggae Dub, pour une soirée bien dense !