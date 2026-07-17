Exposition photos : nouvelles ruralités à Louvres, Musée Archéa, Louvres

Informations pratiques

Exposition photos : nouvelles ruralités à Louvres 19 et 20 septembre Musée Archéa Val-d’Oise

Entrée libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En avril 2026, le photographe Lillois Matthias Crépel a passé une semaine sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays-de-France, accueillis par les cinémas Jacques Prévert de Gonesse, L’Ecran au Cube – Garges- lès-Gonesse, l’Ysieux à Fosses, le Concorde de Mitry-Mory et le musée Archéa avec le cinéma itinérant La Toile filante à Louvres.

Distribuant des appareils photo aux groupes d’habitué-es de ces structures, il les a suivies au travers des balades urbaines et rurales en quête d’une définition sensible des « Nouvelles ruralités », la thématique, cette année, du festival FOCUS, porté par le service Patrimoines de cette même agglomération, pour réaliser 5 court-métrages photographiques portant sur ces questions.

L’exposition met en lumière quelques images réalisées par les habitant.e.s réalisateur-ices de ces films courts et par le photographe lui-même, lors des journées de prises de vue. Des images que vous retrouverez dans ces films.

Musée Archéa 56 Rue de Paris, 95380 Louvres, France Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France +33134090102 https://archea.roissypaysdefrance.fr Dans son exposition permanente près de 780 objets sont exposés au sein d’une présentation vivante et interactive proposant bornes vidéo, projections numériques, reconstitutions, éléments à manipuler et maquettes. Issus de 90 sites archéologiques, ils sont les témoins de l’implantation humaine et de la vie quotidienne sur ce territoire, de la Préhistoire au XVIIIe siècle. Parmi ces collections sont notamment exposées quelques remarquables tombes à char gauloises du Val d’Oise, les prestigieuses sépultures mérovingiennes de la nécropole de Saint-Rieul ou encore la girouette du château d’Orville assiégé et détruit en 1438 et les collections céramiques millénaires découvertes dans la vallée de l’Ysieux. RER : Ligne D, direction Orry-la-Ville ou Creil depuis Paris, gare de Louvres. Bus : Ligne R6 – arrêt rue aux blés ou bus R4 – arrêt Marie Feuchère. Borne à vélo sur le parvis du musée. Parkings gratuits à 200 m.

Exposition photo « Nouvelles ruralités à Louvres »

©Matthias Crépel