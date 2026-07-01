Soirée Kréol, Brasserie d’Orville, Louvres

Informations pratiques

Soirée Kréol Samedi 18 juillet, 16h00 Brasserie d’Orville Val-d’Oise

ENTRÉE GRATUITE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T01:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T01:00:00+02:00

Prépare-toi pour une nouvelle immersion au cœur de la culture créole à la brasserie ! Musique ensoleillée, bonne cuisine et danse seront au rendez-vous pour cet événement à l’ambiance toujours plus chaleureuse.

️ On plonge direct dans les traditions créoles avec nos cuisines qui te préparent une carte entièrement renouvelée pour l’occasion. Au menu : de superbes spécialités réunionnaises et antillaises, parfaites pour accompagner nos bières tout au long de la soirée.

Côté platines, on accueille du sang neuf pour te faire vibrer et voyager : DJ TII’YO viendra chauffer la brasserie dès 19h pour un pur voyage direction les Caraïbes. Zouk rétro pour les connaisseurs, kompa en douceur, dancehall à l’ancienne, mix ensoleillé des îles, et un final explosif en shatta et bouyon jusqu’à la fermeture !

Qui dit belle soirée, dit bien sapé·e ! On compte sur toi pour venir en tenue soignée afin que l’ambiance reste aussi belle que la fête.

ENTRÉE GRATUITE POUR TOU·TE·S

⏲️ LE MIX DÉMARRE À 19 H

Profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu, de façon modérée.

Force, houblon & Zoukez zoukez ! CheerZ !

SOIRÉE KRÉOL

Samedi 18 juillet

De 16 h à 1 h – Dj Set dès 19 h

29 rue de Paris, Louvres (95)

ENTRÉE GRATUITE

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Brasserie d’Orville 29 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 0185521111 https://brasseriedorville.com/ https://www.facebook.com/BrasserieOrville;https://www.instagram.com/brasserie_d_orville/ [{« link »: « https://fb.me/e/iY1BJVZff »}] Ferme-brasserie, nous brassons avec l’orge de l’exploitation des bières aux multiples styles, entre démesure et équilibre, en gardant toujours une bonne dose de fun. Nous avons plus de 10 bières à notre gamme, avec de nombreuses nouveautés au fil de l’année. Les bouteilles sont en vente sur place.

Nous avons ouvert notre bar-restaurant, accolé à la brasserie. On y boit les bières brassées sur place dans un cadre authentique, en intérieur ou extérieur avec vue sur les cuves ! La cuisine élabore une cuisine locale, maison et de saison, tout au long de la semaine, avec des formules entrée/plat/dessert le midi, et des tapas et burgers, le soir. Chaque samedi, des événements viennent rythmer la vie de la brasserie. Autant d’occasions de profiter d’un lieu convivial accompagné d’une bonne pinte de bière artisanale ! Entrée gratuite pour tou·te·s

Prépare-toi pour une nouvelle immersion au cœur de la culture créole à la brasserie ! Musique ensoleillée, ambiance festive et bières artisanales.