100% Bachata, Brasserie d’Orville, Louvres

Informations pratiques

100% Bachata Samedi 4 juillet, 16h00 Brasserie d’Orville Val-d’Oise

ENTRÉE GRATUITE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-05T00:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-05T00:00:00+02:00

¡Que viva la Bachata ! La brasserie se transforme en piste caliente pour une soirée 100% Bachata !

La brasserie se transforme en piste caliente pour une soirée 100 % Bachata ! Une ambiance chaude, colorée et festive pour danser jusqu’au bout de la nuit.

Que tu sois débutant ou danseur confirmé, viens te laisser porter par les rythmes envoûtants de la bachata. Un DJ spécialisé sera aux platines pour te faire vibrer toute la soirée !

Nos bières artisanales seront là pour t’hydrater entre deux danses. Et si tu n’es pas danseur, pas de panique : l’ambiance est tellement bonne que tu ne pourras pas rester assis !

ENTRÉE GRATUITE POUR TOU·TE·S

Profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu, de façon modérée.

Force, houblon & rythmes latins ! CheerZ !

100% BACHATA

Samedi 4 Juillet

De 16h00 à 00h00

29 rue de Paris, Louvres (95)

ENTRÉE GRATUITE

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Brasserie d’Orville 29 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 0185521111 https://brasseriedorville.com/ https://www.facebook.com/BrasserieOrville;https://www.instagram.com/brasserie_d_orville/ [{« link »: « https://fb.me/e/6YGiW8ffp »}] Ferme-brasserie, nous brassons avec l’orge de l’exploitation des bières aux multiples styles, entre démesure et équilibre, en gardant toujours une bonne dose de fun. Nous avons plus de 10 bières à notre gamme, avec de nombreuses nouveautés au fil de l’année. Les bouteilles sont en vente sur place.

Nous avons ouvert notre bar-restaurant, accolé à la brasserie. On y boit les bières brassées sur place dans un cadre authentique, en intérieur ou extérieur avec vue sur les cuves ! La cuisine élabore une cuisine locale, maison et de saison, tout au long de la semaine, avec des formules entrée/plat/dessert le midi, et des tapas et burgers, le soir. Chaque samedi, des événements viennent rythmer la vie de la brasserie. Autant d’occasions de profiter d’un lieu convivial accompagné d’une bonne pinte de bière artisanale ! Entrée gratuite pour tou·te·s

La brasserie se transforme en piste caliente pour une soirée 100 % Bachata ! Une ambiance chaude, colorée et festive pour danser jusqu’au bout de la nuit.