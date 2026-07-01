Vider les cuves !, Brasserie d’Orville, Louvres

Informations pratiques

Vider les cuves ! Samedi 1 août, 16h00 Brasserie d’Orville Val-d’Oise

ENTRÉE GRATUITE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T16:00:00+02:00 – 2026-08-02T01:00:00+02:00

Fin : 2026-08-01T16:00:00+02:00 – 2026-08-02T01:00:00+02:00

C’est notre dernière soirée avant les vacances ! Pour l’occasion, on liquide toutes nos bières, on vide tous les frigos. C’est la grande fête de clôture de la saison.

️ La saison estivale se termine pour la taproom. On part prendre un peu de repos bien mérité, mais avant ça, on te propose de venir vider les fûts avec nous dans une ambiance de folie !

GRANDE BRADERIE : On casse les prix pour ne rien gâcher ! Moins 1€ sur la pinte et moins 2€ sur les litres (tu peux ramener ta masse ou en choper une au bar). Le deal est simple : on écoule tout ce qui est entamé, alors quand il n’y en a plus, il n’y en a plus !

Côté food, notre chef Paul-Henri adaptera la carte du resto en conséquence pour que tu puisses te régaler et accompagner ta bière.

Pour mettre l’ambiance et faire trembler le dancefloor, on a prévu du lourd aux platines :

⚡ DJ KILA ⚡ (DJ Set) Un set 100% carte blanche où notre DJ va distiller ses meilleures ondes pour célébrer cette fin de saison. Prépare-toi à une soirée chill mais festive !

On aura le plaisir aussi d’acceuillir Birgül Attou qui vous proposera un atelier autour de l’art du Ebru, la peinture sur l’eau. Au programme : des démonstrations en live tout au long de la journée et atelier participatif ouvert à tou·te·s. Petits et grands pourront s’initier à cette technique fascinante où pigments et eau créent des œuvres uniques, entre contrôle et lâcher-prise.

ENTRÉE GRATUITE POUR TOU·TE·S

⏲️ DJ SET DÈS 19h00

Profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu, de façon modérée.

Force, houblon & fûts vides ! CheerZ !

VIDER LES CUVES

Samedi 1er août

De 16h00 à 01h00 – DJ Set à 19h00

29 rue de Paris, Louvres (95)

ENTRÉE GRATUITE

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Brasserie d’Orville 29 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 0185521111 https://brasseriedorville.com/ https://www.facebook.com/BrasserieOrville;https://www.instagram.com/brasserie_d_orville/ [{« link »: « https://fb.me/e/6lFUd5pz5 »}] Ferme-brasserie, nous brassons avec l’orge de l’exploitation des bières aux multiples styles, entre démesure et équilibre, en gardant toujours une bonne dose de fun. Nous avons plus de 10 bières à notre gamme, avec de nombreuses nouveautés au fil de l’année. Les bouteilles sont en vente sur place.

Nous avons ouvert notre bar-restaurant, accolé à la brasserie. On y boit les bières brassées sur place dans un cadre authentique, en intérieur ou extérieur avec vue sur les cuves ! La cuisine élabore une cuisine locale, maison et de saison, tout au long de la semaine, avec des formules entrée/plat/dessert le midi, et des tapas et burgers, le soir. Chaque samedi, des événements viennent rythmer la vie de la brasserie. Autant d’occasions de profiter d’un lieu convivial accompagné d’une bonne pinte de bière artisanale ! Entrée gratuite pour tou·te·s

C’est notre dernière soirée avant les vacances ! Pour l’occasion, on liquide toutes nos bières, on vide tous les frigos. C’est la grande fête de clôture de la saison.