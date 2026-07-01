Demi-Finale de la Coupe du Monde, Brasserie d’Orville, Louvres

Informations pratiques

Demi-Finale de la Coupe du Monde Mercredi 15 juillet, 17h00 Brasserie d’Orville Val-d’Oise

ENTRÉE GRATUITE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T17:00:00+02:00 – 2026-07-15T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-15T17:00:00+02:00 – 2026-07-15T23:00:00+02:00

Viens vivre la tension de la demi-finale en direct à la brasserie. Prépare-toi pour une soirée vibrante où on va partager ce grand moment de sport tous ensemble autour de bonnes mousses.

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⚽ L’écran sera prêt pour te faire vivre chaque action du match décisif. Ramène tes potes, installez-vous confortablement et venez soutenir votre équipe dans une ambiance survoltée jusqu’à la dernière minute de jeu.

ENTRÉE GRATUITE POUR TOU·TE·S

⏲️ MATCH À 21H00

Profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu, de façon modérée.

Force, houblon & but en or ! CheerZ !

⚽ DEMI-FINALE DE LA COUPE DU MONDE

Mercredi 15 juillet

De 17h00 à 23h00 – Match à 21h00

29 rue de Paris, Louvres (95)

ENTRÉE GRATUITE

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Brasserie d’Orville 29 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 0185521111 https://brasseriedorville.com/ https://www.facebook.com/BrasserieOrville;https://www.instagram.com/brasserie_d_orville/ [{« link »: « https://fb.me/e/4vbmeMA0J »}] Ferme-brasserie, nous brassons avec l’orge de l’exploitation des bières aux multiples styles, entre démesure et équilibre, en gardant toujours une bonne dose de fun. Nous avons plus de 10 bières à notre gamme, avec de nombreuses nouveautés au fil de l’année. Les bouteilles sont en vente sur place.

Nous avons ouvert notre bar-restaurant, accolé à la brasserie. On y boit les bières brassées sur place dans un cadre authentique, en intérieur ou extérieur avec vue sur les cuves ! La cuisine élabore une cuisine locale, maison et de saison, tout au long de la semaine, avec des formules entrée/plat/dessert le midi, et des tapas et burgers, le soir. Chaque samedi, des événements viennent rythmer la vie de la brasserie. Autant d’occasions de profiter d’un lieu convivial accompagné d’une bonne pinte de bière artisanale ! Entrée gratuite pour tou·te·s

Viens vivre la tension de la demi-finale en direct à la brasserie. Prépare-toi pour une soirée vibrante autour d’une bonne bière artisanale ! ⚽