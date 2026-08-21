Jeudi Concert [Penser Saboter & Cafard Moisi], Brasserie d’Orville, Louvres

Informations pratiques

Jeudi Concert [Penser Saboter & Cafard Moisi] Jeudi 10 septembre, 17h00 Brasserie d’Orville Val-d’Oise

ENTRÉE GRATUITE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T17:00:00+02:00 – 2026-09-11T00:00:00+02:00

Fin : 2026-09-10T17:00:00+02:00 – 2026-09-11T00:00:00+02:00

Prépare-toi à une déferlante de décibels et d’énergie. Une soirée à l’énergie percutante avec deux têtes d’affiche : Penser Saboter & Cafard Moisi.

Au programme, une double affiche qui va retourner la brasserie avec des sons allant de la techno indus au punk viscéral. Un vrai voyage sonore immersif t’attend, tout en gardant notre esprit chill habituel.

⚡ PENSER SABOTER ⚡ (Techno brute, punk et noise)

Ce projet solo mêlant batterie et machines live t’embarque à la croisée de la techno industrielle et de l’électro expérimentale. Avec un esprit profondément DIY et underground, Penser Saboter déploie des rythmes transcendants et des atmosphères sombres pour une performance abrasive unique.

⚡ CAFARD MOISI ⚡ (Trap, Tekno, Punk – Sainté City)

Avec son style hybride, Cafard Moisi vient crier sa rage sur des instrus énervées. Cagoules cousues main et énergie viscérale, c’est une performance entre le concert et l’émeute qui va te faire vibrer.

Côté cuisines, l’équipe te prépare de bons petits plats pour accompagner nos bières tout au long de la soirée.

ENTRÉE GRATUITE POUR TOU·TE·S

⏲️ 20h00

Profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu, de façon modérée.

Force, houblon & décibels ! CheerZ !

JEUDI CONCERT [PENSER SABOTER & CAFARD MOISI]

Jeudi 10 septembre

De 17h à 00h – Concerts à 20h00

29 rue de Paris, Louvres (95)

ENTRÉE GRATUITE

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Brasserie d’Orville 29 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 0185521111 https://brasseriedorville.com/ https://www.facebook.com/BrasserieOrville;https://www.instagram.com/brasserie_d_orville/ [{« link »: « https://fb.me/e/leBcczSje »}] Ferme-brasserie, nous brassons avec l’orge de l’exploitation des bières aux multiples styles, entre démesure et équilibre, en gardant toujours une bonne dose de fun. Nous avons plus de 10 bières à notre gamme, avec de nombreuses nouveautés au fil de l’année. Les bouteilles sont en vente sur place.

Nous avons ouvert notre bar-restaurant, accolé à la brasserie. On y boit les bières brassées sur place dans un cadre authentique, en intérieur ou extérieur avec vue sur les cuves ! La cuisine élabore une cuisine locale, maison et de saison, tout au long de la semaine, avec des formules entrée/plat/dessert le midi, et des tapas et burgers, le soir. Chaque samedi, des événements viennent rythmer la vie de la brasserie. Autant d’occasions de profiter d’un lieu convivial accompagné d’une bonne pinte de bière artisanale ! Entrée gratuite pour tou·te·s

Prépare-toi à une déferlante de décibels et d’énergie. Une soirée à l’énergie percutante avec deux têtes d’affiche : Penser Saboter & Cafard Moisi.