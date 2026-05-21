Maxey-sur-Vaise

Back to the 90’s

Maxey-sur-Vaise Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 21:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

BACK TO THE 90’s

L’Amicale des Loisirs de Maxey sur Vaise vous embarque pour une soirée 100% années 90 !

Préparez-vous à revivre les meilleurs sons et l’ambiance mythique de cette décennie

Samedi 13 juin

– À partir de 21h

– Salle polyvalente de Maxey-sur-Vaise

– Entrée 10€ (avec une conso offerte )

Inscriptions Réservation

– via HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/amicale-des-loisirs-de-maxey-sur-vaise/evenements/back-to-the-90-s

– par mail amicaledesloisirsmaxey@gmail.com

– par téléphone 07 43 65 59 19

Ambiance rétro, musique culte et piste de danse en feu… on vous attend nombreux pour une soirée inoubliable !

Qui vient replonger dans les 90’s avec nous ?Tout public

.

Maxey-sur-Vaise 55140 Meuse Grand Est +33 7 43 65 59 19 amicaledesloisirsmaxey@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

BACK TO THE 90?s

The Amicale des Loisirs de Maxey sur Vaise invites you to a 100% 90s party!

Get ready to relive the best sounds and the mythical atmosphere of this decade

Saturday June 13th

– Starting at 9pm

– Salle polyvalente, Maxey-sur-Vaise

– Admission: 10? (with a free drink)

Registration Booking

– via HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/amicale-des-loisirs-de-maxey-sur-vaise/evenements/back-to-the-90-s

– by e-mail: amicaledesloisirsmaxey@gmail.com

– by phone 07 43 65 59 19

Retro ambience, cult music and a dance floor on fire? we look forward to seeing you there for an unforgettable evening!

Who’s ready to dive back into the 90s with us?

L’événement Back to the 90’s Maxey-sur-Vaise a été mis à jour le 2026-05-21 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS