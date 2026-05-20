Maxey-sur-Vaise

Back to the 90’s

Salle polyvalente Maxey-sur-Vaise Meuse

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 21:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Tout public

10 .

Salle polyvalente Maxey-sur-Vaise 55140 Meuse Grand Est +33 7 43 65 59 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Back to the 90’s Maxey-sur-Vaise a été mis à jour le 2026-05-20 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS