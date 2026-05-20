Back to the 90’s Maxey-sur-Vaise
Back to the 90’s Maxey-sur-Vaise samedi 13 juin 2026.
Maxey-sur-Vaise
Back to the 90’s
Salle polyvalente Maxey-sur-Vaise Meuse
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 21:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Tout public
10 .
Salle polyvalente Maxey-sur-Vaise 55140 Meuse Grand Est +33 7 43 65 59 19
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English :
L’événement Back to the 90’s Maxey-sur-Vaise a été mis à jour le 2026-05-20 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS