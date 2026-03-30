Bagad, cercle celtique et fest-noz Carentoir
Bagad, cercle celtique et fest-noz Carentoir vendredi 21 août 2026.
Bagad, cercle celtique et fest-noz
Place de l’Etoile Carentoir Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Le Bagad et le cercle celtique de Malestroit vous proposent une soirée de danses et musiques bretonnes. Entre défilé, fest-noz et danse, venez vibrer et danser toute la soirée !
Le vendredi 21 août de 20h à 22h
Gratuit et ouvert à tous
Rendez-vous sur la Place de l’Etoile à Carentoir .
Place de l’Etoile Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 21 75
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English :
L’événement Bagad, cercle celtique et fest-noz Carentoir a été mis à jour le 2026-03-27 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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