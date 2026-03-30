Bagad, cercle celtique et fest-noz

Place de l’Etoile Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Le Bagad et le cercle celtique de Malestroit vous proposent une soirée de danses et musiques bretonnes. Entre défilé, fest-noz et danse, venez vibrer et danser toute la soirée !

Le vendredi 21 août de 20h à 22h

Gratuit et ouvert à tous

Rendez-vous sur la Place de l’Etoile à Carentoir .

Place de l’Etoile Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 21 75

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English :

L’événement Bagad, cercle celtique et fest-noz Carentoir a été mis à jour le 2026-03-27 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande