Baguage de passereaux Morcenx-la-Nouvelle
Baguage de passereaux Morcenx-la-Nouvelle mercredi 23 septembre 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
Baguage de passereaux
Maison de site d’Arjuzanx Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 12 – 12 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 06:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Mettez vous dans la peau d’un Garde Naturaliste le temps d’une demi journée !
Vous participerez au baguage des passereaux et vous deviendrez incollables sur les oiseaux de la Réserve
Sur réservation
Mettez vous dans la peau d’un Garde Naturaliste le temps d’une demi journée !
Vous participerez au baguage des passereaux et vous deviendrez incollables sur les oiseaux de la Réserve
Sur réservation .
Maison de site d’Arjuzanx Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 52
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English : Baguage de passereaux
Put yourself in the shoes of a naturalist ranger for half a day!
You’ll take part in the ringing of passerines and learn all about the Reserve’s birds
On reservation
L’événement Baguage de passereaux Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Morcenx
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