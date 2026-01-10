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Baguage de passereaux Morcenx-la-Nouvelle

Baguage de passereaux Morcenx-la-Nouvelle

Baguage de passereaux Morcenx-la-Nouvelle mercredi 21 octobre 2026.

Adresse : Maison de site d'Arjuzanx

Ville : 40110 Morcenx-la-Nouvelle

Département : Landes

Début : mercredi 21 octobre 2026

Fin : mercredi 21 octobre 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 12 12 10 Tarif de base plein tarif

Morcenx-la-Nouvelle

Baguage de passereaux

Maison de site d’Arjuzanx Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 12 – 12 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 06:00:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

Mettez vous dans la peau d’un Garde Naturaliste le temps d’une demi journée !
Vous participerez au baguage des passereaux et vous deviendrez incollables sur les oiseaux de la Réserve
Sur réservation
Mettez vous dans la peau d’un Garde Naturaliste le temps d’une demi journée !
Vous participerez au baguage des passereaux et vous deviendrez incollables sur les oiseaux de la Réserve
Sur réservation   .

Maison de site d’Arjuzanx Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 52 

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English : Baguage de passereaux

Put yourself in the shoes of a naturalist ranger for half a day!
You’ll take part in the ringing of passerines and learn all about the Reserve’s birds
On reservation

L’événement Baguage de passereaux Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Morcenx

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