Morcenx-la-Nouvelle

Baguage de passereaux

Maison de site d’Arjuzanx Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 12 – 12 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 06:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Mettez vous dans la peau d’un Garde Naturaliste le temps d’une demi journée !

Vous participerez au baguage des passereaux et vous deviendrez incollables sur les oiseaux de la Réserve

Sur réservation

Mettez vous dans la peau d’un Garde Naturaliste le temps d’une demi journée !

Vous participerez au baguage des passereaux et vous deviendrez incollables sur les oiseaux de la Réserve

Sur réservation .

Maison de site d’Arjuzanx Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 52

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English : Baguage de passereaux

Put yourself in the shoes of a naturalist ranger for half a day!

You’ll take part in the ringing of passerines and learn all about the Reserve’s birds

On reservation

L’événement Baguage de passereaux Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Morcenx