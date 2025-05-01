Baignade estivale dans la Seine : quai de Bercy

Ce qu’il faut savoir L’accès au site de baignade est gratuit. La sortie de l’eau s’effectue 30 minutes avant la fermeture du site.

Pour savoir si la baignade est ouverte ou fermée, consultez notre carte.

Le site de baignade est situé en

face de la Bibliothèque nationale de France (13e), de part et d’autre de la passerelle

Simone-de-Beauvoir, juste en dessous du parc de Bercy (12e). On y trouve deux espaces de baignade – 35 m x

12,5 m et 67 m x 11 m –, délimités par une protection latérale. Un

grand espace est aménagé sur le quai au sein de conteneurs, avec une plage

(solarium) pour pouvoir se détendre après le bain.

Pour accéder au site, il est

essentiel de savoir nager et de mesurer 1,20 m

minimum. Tout mineur de moins de 14 ans doit être accompagné par un adulte. Pas

plus de trois mineurs de moins de 14 ans par adulte. Bercy est le plus grand

site de baignade dans la Seine, il peut accueillir 600 personnes. Le port d’une bouée est obligatoire, celle-ci

est prêtée et est à rendre en bon état. Une mise à l’eau supervisée par les

personnels de sauvetage et de surveillance permet de vérifier ces deux

conditions. Il y aura au minimum cinq surveillants de baignade.

Des vestiaires sont à disposition, de même que des casiers sécurisés, des douches – obligatoires avant d’aller se baigner –, un accès à des toilettes, un poste de secours ainsi que des espaces pour s’asseoir et profiter du soleil.

Le site de Bercy est ouvert tous les jours, tant que les conditions de sécurité sont réunies : courant modéré, qualité de l’eau analysée quotidiennement par la Ville et météo clémente. En cas de fermeture exceptionnelle des sites, les visiteurs et les visiteuses sont informés en se rendant directement sur place ou sur la page dédiée du site internet de la Ville de Paris.

Seul le solarium est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Règlement intérieur de la baignade à Bercy à consulter en cliquant ici (à venir)

Baignade en Seine : toutes les questions que vous vous posez Actualité

Du 4 juillet au 30 août 2026, on se baigne dans la Seine ! Le site du quai de Bercy propose gratuitement deux espaces de baignade et un solarium.

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 21h00

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T14:00:00+02:00

fin : 2026-08-31T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T11:00:00+02:00_2026-07-04T21:00:00+02:00;2026-07-05T11:00:00+02:00_2026-07-05T21:00:00+02:00;2026-07-06T11:00:00+02:00_2026-07-06T21:00:00+02:00;2026-07-07T11:00:00+02:00_2026-07-07T21:00:00+02:00;2026-07-08T11:00:00+02:00_2026-07-08T21:00:00+02:00;2026-07-09T11:00:00+02:00_2026-07-09T21:00:00+02:00;2026-07-10T11:00:00+02:00_2026-07-10T21:00:00+02:00;2026-07-11T11:00:00+02:00_2026-07-11T21:00:00+02:00;2026-07-12T11:00:00+02:00_2026-07-12T21:00:00+02:00;2026-07-13T11:00:00+02:00_2026-07-13T21:00:00+02:00;2026-07-14T11:00:00+02:00_2026-07-14T21:00:00+02:00;2026-07-15T11:00:00+02:00_2026-07-15T21:00:00+02:00;2026-07-16T11:00:00+02:00_2026-07-16T21:00:00+02:00;2026-07-17T11:00:00+02:00_2026-07-17T21:00:00+02:00;2026-07-18T11:00:00+02:00_2026-07-18T21:00:00+02:00;2026-07-19T11:00:00+02:00_2026-07-19T21:00:00+02:00;2026-07-20T11:00:00+02:00_2026-07-20T21:00:00+02:00;2026-07-21T11:00:00+02:00_2026-07-21T21:00:00+02:00;2026-07-22T11:00:00+02:00_2026-07-22T21:00:00+02:00;2026-07-23T11:00:00+02:00_2026-07-23T21:00:00+02:00;2026-07-24T11:00:00+02:00_2026-07-24T21:00:00+02:00;2026-07-25T11:00:00+02:00_2026-07-25T21:00:00+02:00;2026-07-26T11:00:00+02:00_2026-07-26T21:00:00+02:00;2026-07-27T11:00:00+02:00_2026-07-27T21:00:00+02:00;2026-07-28T11:00:00+02:00_2026-07-28T21:00:00+02:00;2026-07-29T11:00:00+02:00_2026-07-29T21:00:00+02:00;2026-07-30T11:00:00+02:00_2026-07-30T21:00:00+02:00;2026-07-31T11:00:00+02:00_2026-07-31T21:00:00+02:00;2026-08-01T11:00:00+02:00_2026-08-01T21:00:00+02:00;2026-08-02T11:00:00+02:00_2026-08-02T21:00:00+02:00;2026-08-03T11:00:00+02:00_2026-08-03T21:00:00+02:00;2026-08-04T11:00:00+02:00_2026-08-04T21:00:00+02:00;2026-08-05T11:00:00+02:00_2026-08-05T21:00:00+02:00;2026-08-06T11:00:00+02:00_2026-08-06T21:00:00+02:00;2026-08-07T11:00:00+02:00_2026-08-07T21:00:00+02:00;2026-08-08T11:00:00+02:00_2026-08-08T21:00:00+02:00;2026-08-09T11:00:00+02:00_2026-08-09T21:00:00+02:00;2026-08-10T11:00:00+02:00_2026-08-10T21:00:00+02:00;2026-08-11T11:00:00+02:00_2026-08-11T21:00:00+02:00;2026-08-12T11:00:00+02:00_2026-08-12T21:00:00+02:00;2026-08-13T11:00:00+02:00_2026-08-13T21:00:00+02:00;2026-08-14T11:00:00+02:00_2026-08-14T21:00:00+02:00;2026-08-15T11:00:00+02:00_2026-08-15T21:00:00+02:00;2026-08-16T11:00:00+02:00_2026-08-16T21:00:00+02:00;2026-08-17T11:00:00+02:00_2026-08-17T21:00:00+02:00;2026-08-18T11:00:00+02:00_2026-08-18T21:00:00+02:00;2026-08-19T11:00:00+02:00_2026-08-19T21:00:00+02:00;2026-08-20T11:00:00+02:00_2026-08-20T21:00:00+02:00;2026-08-21T11:00:00+02:00_2026-08-21T21:00:00+02:00;2026-08-22T11:00:00+02:00_2026-08-22T21:00:00+02:00;2026-08-23T11:00:00+02:00_2026-08-23T21:00:00+02:00;2026-08-24T11:00:00+02:00_2026-08-24T21:00:00+02:00;2026-08-25T11:00:00+02:00_2026-08-25T21:00:00+02:00;2026-08-26T11:00:00+02:00_2026-08-26T21:00:00+02:00;2026-08-27T11:00:00+02:00_2026-08-27T21:00:00+02:00;2026-08-28T11:00:00+02:00_2026-08-28T21:00:00+02:00;2026-08-29T11:00:00+02:00_2026-08-29T21:00:00+02:00;2026-08-30T11:00:00+02:00_2026-08-30T21:00:00+02:00



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