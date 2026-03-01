Baile do Brasil spécial Carnaval Olinda !! Soirée 100% Brazil vibes Punk Paradise Paris

RDV le vendredi 6 Mars à Paris 11 avec muita alegria, folia e caipirinha avec une nouvelle édition de Baile Brasil au Punk Paradise pour sentir le Carnaval de Olinda avec Wendell Almeida et ses divers projets live et batucada qui mettent à l’honneur les différentes musiques du Nordeste entre coco, frevo, samba, ciranda ou maracatu suivi des DJs avec baile funk et classiques/hits do Brasil jusqu’à l’aube !!

Lives : Wendell Almeida Band & Batuk Nago + show danse frevo

Clubbing : DJ Cucurucho | DJ Chicote | Groovalizacion DJs

Pour clôturer cette période de Carnaval le Baile Brasil fait un passage obligé à Olinda avec une soirée spéciale Nordeste !!

Le vendredi 06 mars 2026

de 19h00 à 05h00

gratuit sous condition

De 5 à 12 euros.

Gratuit avant 20h.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Punk Paradise 44, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris

https://www.facebook.com/events/882212177920730



