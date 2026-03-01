Baile do Brasil spécial Carnaval Olinda !! Soirée 100% Brazil vibes Punk Paradise Paris
RDV le vendredi 6 Mars à Paris 11 avec muita alegria, folia e caipirinha avec une nouvelle édition de Baile Brasil au Punk Paradise pour sentir le Carnaval de Olinda avec Wendell Almeida et ses divers projets live et batucada qui mettent à l’honneur les différentes musiques du Nordeste entre coco, frevo, samba, ciranda ou maracatu suivi des DJs avec baile funk et classiques/hits do Brasil jusqu’à l’aube !!
Lives : Wendell Almeida Band & Batuk Nago + show danse frevo
Clubbing : DJ Cucurucho | DJ Chicote | Groovalizacion DJs
Pour clôturer cette période de Carnaval le Baile Brasil fait un passage obligé à Olinda avec une soirée spéciale Nordeste !!
Le vendredi 06 mars 2026
de 19h00 à 05h00
gratuit sous condition
De 5 à 12 euros.
Gratuit avant 20h.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-06T20:00:00+01:00
fin : 2026-03-07T06:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-06T19:00:00+02:00_2026-03-06T05:00:00+02:00
Punk Paradise 44, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris
https://www.facebook.com/events/882212177920730
