Informations pratiques

Amancey

Bain de forêt

Amancey Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:30:00

fin : 2026-07-08 11:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Le bain de forêt ou Shinrin-Yoku en japonais est une immersion sensorielle dans la nature.

Une façon naturelle et douce pour prendre soin de vous et retrouver une sérénité intérieure.

Description

Pendant 1h à 1h30, prenez le temps de regarder un arbre, le toucher, le sentir, l’embrasser, marcher pieds nus ou tester la marche à l’aveugle. Ces techniques permettent de se connecter à ses sens et reprendre conscience de ceux-ci.

Ralentir est le maître mot de ce moment où vous vous consacrez à vos sensations!

Le Bain de forêt permet de lâcher-prise, de faire descendre le stress et augmenter votre bien-être!

Essayez-le!!

A partir de 15 ans. .

Amancey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 27 28 69

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English : Bain de forêt

L’événement Bain de forêt Amancey a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON