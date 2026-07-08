Bain de forêt Amancey
mercredi 8 juillet 2026 · Amancey
Informations pratiques
Amancey
Bain de forêt
Amancey Doubs
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-07-08 11:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Le bain de forêt ou Shinrin-Yoku en japonais est une immersion sensorielle dans la nature.
Une façon naturelle et douce pour prendre soin de vous et retrouver une sérénité intérieure.
Description
Pendant 1h à 1h30, prenez le temps de regarder un arbre, le toucher, le sentir, l’embrasser, marcher pieds nus ou tester la marche à l’aveugle. Ces techniques permettent de se connecter à ses sens et reprendre conscience de ceux-ci.
Ralentir est le maître mot de ce moment où vous vous consacrez à vos sensations!
Le Bain de forêt permet de lâcher-prise, de faire descendre le stress et augmenter votre bien-être!
Essayez-le!!
A partir de 15 ans. .
Amancey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 27 28 69
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English : Bain de forêt
L’événement Bain de forêt Amancey a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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