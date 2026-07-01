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Bain de forêt Lieu dit Tucaud Cauvignac

dimanche 19 juillet 2026 · Lieu dit Tucaud · Cauvignac

Bain de forêt Lieu dit Tucaud Cauvignac

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Lieu dit Tucaud
Adresse
L'oasis des p'tits potes
Ville
33690 Cauvignac
Département
Gironde
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Cauvignac

Bain de forêt

Lieu dit Tucaud L’oasis des p’tits potes Cauvignac Gironde

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :
2026-07-19 2026-08-09

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Lieu dit Tucaud L’oasis des p’tits potes Cauvignac 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 61 31 40  terranascia@lilo.org

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English : Bain de forêt

L’événement Bain de forêt Cauvignac a été mis à jour le 2026-07-10 par La Gironde du Sud

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