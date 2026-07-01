Bain de forêt Lieu dit Tucaud Cauvignac

Informations pratiques

Cauvignac

Bain de forêt

Lieu dit Tucaud L’oasis des p’tits potes Cauvignac Gironde

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-09

Faites place à vos sens et découvrez la forêt avec un nouveau regard!

En ouvrant nos sens, nous créons un pont entre nous et notre monde naturel. A partir de 8 ans .

Lieu dit Tucaud L’oasis des p’tits potes Cauvignac 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 61 31 40 terranascia@lilo.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bain de forêt

L’événement Bain de forêt Cauvignac a été mis à jour le 2026-07-10 par La Gironde du Sud