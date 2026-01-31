Bain de forêt de la pleine lune et rituel de lune Rendez vous sur le parking de la Poste Vieux-Boucau-les-Bains

Vieux-Boucau-les-Bains

Bain de forêt de la pleine lune et rituel de lune

Rendez vous sur le parking de la Poste 11 Route des Lacs Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:45:00

fin : 2026-07-30 23:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Lors de cette balade énergétique et sensorielle, nous nous relierons à l’astre lunaire. C’est un moment unique de connexion à la nature mais aussi un moment d’introspection. En effet, on connaît l’influence de la lune dans notre thème astrale.

Lors de cette balade énergétique et sensorielle, nous nous relierons à l’astre lunaire. C’est un moment unique de connexion à la nature mais aussi un moment d’introspection. En effet, on connaît l’influence de la lune dans notre thème astral.

Réservation obligatoire. Petit groupe. .

Rendez vous sur le parking de la Poste 11 Route des Lacs Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 47 16 98 terra-atlaya@outlook.fr

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English : Bain de forêt de la pleine lune et rituel de lune

During this energetic and sensory stroll, we connect with the lunar star. It’s a unique moment of connection with nature, but also one of introspection. The moon’s influence on our astral chart is well known.

L’événement Bain de forêt de la pleine lune et rituel de lune Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-09 par OTI LAS