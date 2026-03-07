Concours de Châteaux et Sculptures de Sable Vieux-Boucau-les-Bains
Concours de Châteaux et Sculptures de Sable Vieux-Boucau-les-Bains mercredi 22 juillet 2026.
Vieux-Boucau-les-Bains
Concours de Châteaux et Sculptures de Sable
Plage du lac marin Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Concours réservé aux enfants de 6 à 14 ans, par équipes de 5, constituées à l’avance ou sur place avec l’aide des organisateurs. Les enfants de moins de 6 ans peuvent participer s’ils sont accompagnés de leurs parents pendant la durée du concours. 20 équipes maximum par concours.
Concours réservé aux enfants de 6 à 14 ans, par équipes de 5, constituées à l’avance ou sur place avec l’aide des organisateurs. Les enfants de moins de 6 ans peuvent participer s’ils sont accompagnés de leurs parents pendant la durée du concours. 20 équipes maximum par concours. Deux équipes maximum par colonie de vacances.
Inscription sur place de 11h à 14h30. .
Plage du lac marin Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@appa40.fr
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English : Concours de Châteaux et Sculptures de Sable
Competition reserved for children aged 6 to 14, in teams of 5, formed in advance or on site with the help of the organizers. Children under 6 may take part if accompanied by their parents for the duration of the competition. maximum 20 teams per competition.
L’événement Concours de Châteaux et Sculptures de Sable Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-03 par OTI LAS
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