Bain de forêt du printemps (sylvothérapie) Chemin des peupliers Le Folgoët

Les bains de forêt sont réputés pour de nombreux bénéfices, mesurés par les scientifiques japonais sous la direction du Dr Quin Li. Ils sont appelés Shinrin Yoku au Japon.

Ils aident à réduire le taux de cholestérol, équilibrer la tension artérielle, baisser le taux de cortisol (hormone du stress), améliorer le sommeil et la concentration, soutenir le système immunitaire.

Le bain de forêt est une parenthèse enchantée, une pause détente, apaisante et qui finalement donne un regain de vitalité.

Le guide vous aide à prendre le temps, à accéder à un lâcher prise du mental, en développant vos 5 sens et votre imaginaire pour approcher un certain état d’esprit, qualifié d’ouvert” vis-à-vis des “êtres arbres”.

Parmi les arbres, vous êtes invité(e)s à retrouver vos racines subtiles et invisibles, pour vous déployer et dans certaines conditions, pour accéder à de nouvelles connaissances, à commencer par des savoirs sur nous-mêmes et notre histoire….

L’ intention pour cette sortie est de percevoir le soutien des arbres, de leurs vibrations, tout en favorisant votre enracinement.

Des marches en lenteur et en silence, des méditations guidées vont vous ouvrir à la forêt, à son peuple végétal et animal.

Des temps de paroles permettent aux participants d’échanger sur leurs ressentis. Chacun s’exprime s’il en a envie, en toute bienveillance, et sans jugement.

Sylvie, formée Guide Humaniste de Bain de Forêt par Glenn Delaval en 2022, basée principalement à la Forest-Landerneau, vous guide pour découvrir les secrets des arbres, proches de la Basilique, sur le parcours santé et dans le bois du Creyer. .

