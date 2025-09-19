Fest Art Folgoët rue de la gare Le Folgoët

Fest Art Folgoët rue de la gare Le Folgoët samedi 27 juin 2026.

Fest Art Folgoët

rue de la gare place des pardons et triangulaire Le Folgoët Finistère

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 01:00:00

2026-06-27

Chaque année, Le Comité d’animation Le Folgoët vous concocte une Fest Ar Folgoët toujours plus grande…

Ca va être encore le cas samedi 27 juin 2026 où les Places triangulaire et du pardon seront animées dans tous les sens.

2 fanfares, des arts de rue, structures gonflables, maquillages, pêche aux canards.

Marché des artisans-créateurs et arts de rue feront la part belle pour cette journée en accès gratuit.

Bal animé par Podium Animation.

Feu de joie et spectacle de feu.

Sans oublier la présence de la Karriguette de l’Office de tourisme.

Restauration rapide, frites, sandwichs, bonbons, glaces à l’italienne. .

+33 6 60 66 37 89

