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Bain de forêt guidé, Lac de Bethmale, Bethmale

mercredi 19 août 2026 · Lac de Bethmale · Bethmale

Bain de forêt guidé, Lac de Bethmale, Bethmale

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
Lac de Bethmale
Adresse
Lac de Bethmale
Ville
09800 Bethmale
Département
Ariège
Tarif
Tarifs : Tarif normal 38€ ; Tarif de groupe 35€

Bain de forêt guidé Mercredi 19 août, 11h30 Lac de Bethmale Ariège

Tarifs : Tarif normal 38€ ; Tarif de groupe 35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T11:30:00+02:00 – 2026-08-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-08-19T11:30:00+02:00 – 2026-08-19T14:30:00+02:00

Je vous invite à vivre un bain de forêt : une immersion sensorielle où le temps ralentit pour laisser place à une rencontre avec les arbres.

Grâce à des pratiques simples de sylvothérapie, vous apprendrez à écouter autrement, à affiner vos perceptions et à vous reconnecter profondément au Vivant.

Une expérience unique dans la forêt autour du lac de Bethmale, en Ariège, pour vous ressourcer et retrouver une présence à vous-même, aux arbres et au Vivant.

NB. Il ne s’agit pas d’une randonnée, le rythme est tranquille et ne nécessite aucune condition physique particulière.

Durée : 3h

Activité organisée par Ryselen – Guide en sylvothérapie

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/bain-de-foret-guide-9697

Lac de Bethmale Lac de Bethmale Bethmale 09800 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/bain-de-foret-guide-9697 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/bain-de-foret-guide-9697 »}]
Une invitation à vivre la forêt autrement