Bain de forêt guidé, Le Ribérot, 09800 Bordes-Uchentein, France, Bordes-Uchentein

Informations pratiques

Bain de forêt guidé Mercredi 5 août, 11h30 Le Ribérot, 09800 Bordes-Uchentein, France Ariège

Tarifs : Tarif normal 38€ ; Tarif de groupe 35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T11:30:00+02:00 – 2026-08-05T14:30:00+02:00

Fin : 2026-08-05T11:30:00+02:00 – 2026-08-05T14:30:00+02:00

Je vous invite à vivre un bain de forêt : une immersion sensorielle où le temps ralentit pour laisser place à une rencontre avec les arbres.

Grâce à des pratiques simples de sylvothérapie, vous apprendrez à écouter autrement, à affiner vos perceptions et à vous reconnecter profondément au Vivant.

Une expérience unique dans la forêt de la vallée du Ribérot, en Ariège, pour vous ressourcer et retrouver une présence à vous-même, aux arbres et au Vivant.

NB. Il ne s’agit pas d’une randonnée, le rythme est tranquille et ne nécessite aucune condition physique particulière.

Durée : 3h

Activité organisée par Ryselen – Guide en sylvothérapie

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/bain-de-foret-guide-9698

Le Ribérot, 09800 Bordes-Uchentein, France Le Ribérot, 09800 Bordes-Uchentein, France Bordes-Uchentein 09800 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/bain-de-foret-guide-9698 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/bain-de-foret-guide-9698 »}]

Une invitation à vivre la forêt autrement