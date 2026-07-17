Bain de forêt guidé, Le Ribérot, 09800 Bordes-Uchentein, France, Bordes-Uchentein
mercredi 5 août 2026 · Le Ribérot, 09800 Bordes-Uchentein, France · Bordes-Uchentein
Informations pratiques
Bain de forêt guidé Mercredi 5 août, 11h30 Le Ribérot, 09800 Bordes-Uchentein, France Ariège
Tarifs : Tarif normal 38€ ; Tarif de groupe 35€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-05T11:30:00+02:00 – 2026-08-05T14:30:00+02:00
Fin : 2026-08-05T11:30:00+02:00 – 2026-08-05T14:30:00+02:00
Je vous invite à vivre un bain de forêt : une immersion sensorielle où le temps ralentit pour laisser place à une rencontre avec les arbres.
Grâce à des pratiques simples de sylvothérapie, vous apprendrez à écouter autrement, à affiner vos perceptions et à vous reconnecter profondément au Vivant.
Une expérience unique dans la forêt de la vallée du Ribérot, en Ariège, pour vous ressourcer et retrouver une présence à vous-même, aux arbres et au Vivant.
NB. Il ne s’agit pas d’une randonnée, le rythme est tranquille et ne nécessite aucune condition physique particulière.
Durée : 3h
Activité organisée par Ryselen – Guide en sylvothérapie
Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/bain-de-foret-guide-9698
Le Ribérot, 09800 Bordes-Uchentein, France Le Ribérot, 09800 Bordes-Uchentein, France Bordes-Uchentein 09800 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/bain-de-foret-guide-9698 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/bain-de-foret-guide-9698 »}]
Une invitation à vivre la forêt autrement