Bain de forêt hivernal et sophrologie Munster

Le long d’une balade entre forêt et chaumes, profitez des bienfaits de la sophrologie et de la hêtraie d’altitude. L’hiver vosgien apaise corps et esprit. En cas de neige, la sortie se fera en raquettes.

Informations pratiques

Horaires 9h30 12h00

Age minimum 10 ans

Porte bébé Non accepté

Toutourisme Chien non accepté

Tarifs Adulte 25€ Enfant 20€

Tarifs Munstercard Adulte 20€ Enfant 15€

Recommandations

Prévoir des vêtements chauds en plusieurs couche (exemple sous pull + polaire + veste coupe vent déperlante), bonnet et gants, des chaussures de randonnées, des lunettes de soleil et des bâtons.

A noter

Selon la quantité de neige, des raquettes pourront être mises à disposition des participants pour la sortie, sous la guidance d’un accompagnateur en Montagne et moyennant un supplément de 15 € par personne.

Il est possible de s’abriter et de se restaurer sur place au chaud (auberge ou refuge) durant la sortie ou à la fin de celle-ci. Les consommations personnelles ne sont pas incluses dans le tarif de la sortie et seront à la charge de chaque participant.

Le déplacement jusqu’au lieu de départ se fait en véhicule personnel. Pensez à respecter les obligations d’équipement hiver en vigueur entre le 1er novembre et le 31 mars.

Cette sortie est effective à partir de 4 participants. En cas de nombre insuffisant, vous serez prévenu et intégralement remboursé, ou votre activité pourra être reprogrammée. .

English :

Enjoy the benefits of sophrology and high-altitude beech groves as you stroll through forest and thatch. The Vosges winter soothes body and mind. In case of snow, the outing can be done on snowshoes.

German :

Genießen Sie bei einem Spaziergang zwischen Wald und Stoppelfeldern die Vorteile der Sophrologie und des Buchenwaldes in den Höhenlagen. Der Winter in den Vogesen beruhigt Körper und Geist. Bei Schnee wird der Ausflug mit Schneeschuhen durchgeführt.

Italiano :

Fate una passeggiata attraverso la foresta e i campi di stoppie, e godetevi i benefici della terapia di rilassamento e delle foreste di faggi in quota. L’inverno dei Vosgi rasserena il corpo e la mente. Se nevica, si possono fare escursioni con le racchette da neve.

Espanol :

Dé un paseo por el bosque y los rastrojos, y disfrute de los beneficios de la terapia de relajación y de los bosques de hayas en altitud. El invierno de los Vosgos alivia cuerpo y mente. Si nieva, puede pasear con raquetas de nieve.

