Munster

Ensemble vocal féminin Les Tarentelles Quand vient la nuit

Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 17:30:00

fin : 2026-05-10 19:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Un moment musical raffiné et chaleureux à partager en toute convivialité, pour les amateurs de chant choral et de belles harmonies.

L’ensemble vocal féminin Les Tarentelles vous invite à découvrir son nouveau spectacle musical intitulé Quand vient la nuit .

À travers un répertoire délicat et envoûtant, les voix féminines se mêlent pour explorer les ambiances, les mystères et les émotions que la nuit inspire. Entre douceur, intensité et harmonie, ce concert promet un véritable voyage sonore empreint de poésie et de sensibilité.

Un moment musical raffiné et chaleureux à partager en toute convivialité, pour les amateurs de chant choral et de belles harmonies.

Direction: Nicole SCHWERER-ROLL

Pianiste Geneviève Philipp .

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 89 85 97 11 schwerer.nicole@wanadoo.fr

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English :

A warm, refined musical experience for lovers of choral singing and beautiful harmonies.

L’événement Ensemble vocal féminin Les Tarentelles Quand vient la nuit Munster a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de la vallée de Munster