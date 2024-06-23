Parcours Cyclo ou VTT M0 Circuit de la Fecht Munster Haut-Rhin

Parcours Cyclo ou VTT M0 Circuit de la Fecht Munster Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.

Parcours Cyclo ou VTT M0 Circuit de la Fecht

Parcours Cyclo ou VTT M0 Circuit de la Fecht Rue du Docteur Heid 68140 Munster Haut-Rhin Grand Est

Durée : 60 Distance : 15000.0 Tarif :

Ce circuit légèrement vallonné de 15 km permet de découvrir l’avant vallée par les pistes cyclables. Parcourez une piste goudronnée et longez la rivière la Fecht qui s’écoule doucement vers la plaine d’Alsace.

https://www.vallee-munster.eu/ +33 3 89 77 31 80

English :

This slightly hilly circuit of 15 km allows you to discover the front valley by the cycle tracks. Ride along an asphalt track and follow the river Fecht which flows gently towards the Alsace plain.

Deutsch :

Auf dieser 15 km langen, leicht hügeligen Strecke können Sie das vordere Tal über Radwege erkunden. Fahren Sie auf einem asphaltierten Weg und folgen Sie dem Fluss Fecht, der sanft in die elsässische Ebene fließt.

Italiano :

Questo circuito di 15 km, leggermente collinare, permette di scoprire l’avampaese attraverso le piste ciclabili. Seguite un sentiero asfaltato lungo il fiume Fecht, che scorre dolcemente verso la pianura alsaziana.

Español :

Este circuito de 15 km, ligeramente ondulado, permite descubrir el antepuerto a través de los carriles bici. Siga una pista asfaltada a lo largo del río Fecht, que fluye suavemente hacia la llanura alsaciana.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par Système d’informations touristique Alsace