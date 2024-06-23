Parcours VTT M4 Circuit du Gaschney Munster Haut-Rhin

Parcours VTT M4 Circuit du Gaschney Munster Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.

Parcours VTT M4 Circuit du Gaschney rue du Docteur Heid 68140 Munster Haut-Rhin Grand Est

Durée : 180 Distance : 25000.0 Tarif :

Partez à l’assaut du Gaschney, station de montagne au pied du Hohneck, sommet mythique du massif des Vosges.

https://www.vallee-munster.eu/ +33 3 89 77 31 80

English :

Set off to conquer the Gaschney, a mountain resort at the foot of the Hohneck, the mythical summit of the Vosges massif.

Deutsch :

Stürmen Sie Gaschney, eine Bergstation am Fuße des Hohneck, des mythischen Gipfels der Vogesen.

Italiano :

Partite alla conquista di Gaschney, una località montana ai piedi dell’Hohneck, una cima mitica dei Vosgi.

Español :

Láncese a la conquista de Gaschney, una estación de montaña a los pies del Hohneck, el mítico pico del macizo de los Vosgos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-17 par Système d’informations touristique Alsace