Circuit du Narrenstein Munster Haut-Rhin
Circuit du Narrenstein Munster Haut-Rhin vendredi 1 mai 2026.
Circuit du Narrenstein
Circuit du Narrenstein place du Marché 68140 Munster Haut-Rhin Grand Est
Durée : 120 Distance : 5000.0 Tarif :
Balade sur le versant Nord jusqu’au balcon de Haslach avec des vues sur Munster et la Vallée.
https://www.vallee-munster.eu/ +33 3 89 77 31 80
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English :
Stroll along the northern slope to the Haslach balcony, with views over Munster and the valley.
Deutsch :
Wanderung auf dem Nordhang bis zum Balkon von Haslach mit Ausblicken auf Munster und das Tal.
Italiano :
Percorrendo i pendii settentrionali si arriva al balcone di Haslach, con vista su Munster e sulla valle.
Español :
Camine por la ladera norte hasta el balcón Haslach, con vistas sobre Munster y el valle.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-25 par Système d’informations touristique Alsace
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