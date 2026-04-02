Circuit du Narrenstein Munster Haut-Rhin

Circuit du Narrenstein

Circuit du Narrenstein place du Marché 68140 Munster Haut-Rhin Grand Est

Durée : 120 Distance : 5000.0 Tarif :

Balade sur le versant Nord jusqu’au balcon de Haslach avec des vues sur Munster et la Vallée.

https://www.vallee-munster.eu/ +33 3 89 77 31 80

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English :

Stroll along the northern slope to the Haslach balcony, with views over Munster and the valley.

Deutsch :

Wanderung auf dem Nordhang bis zum Balkon von Haslach mit Ausblicken auf Munster und das Tal.

Italiano :

Percorrendo i pendii settentrionali si arriva al balcone di Haslach, con vista su Munster e sulla valle.

Español :

Camine por la ladera norte hasta el balcón Haslach, con vistas sobre Munster y el valle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-25 par Système d’informations touristique Alsace