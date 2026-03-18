Bain de forêt nocturne avec Chez Caroline Sophro

Bois de Chatelraould Châtelraould-Saint-Louvent Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Inspiré de la tradition japonaise, le bain de forêt invite à se ressourcer au contact de la nature. Il réduit le stress, améliore l’humeur et renforce le système immunitaire. Sur réservationTout public

Inspiré de la tradition japonaise, le bain de forêt invite à se ressourcer au contact de la nature. Il réduit le stress, améliore l’humeur et renforce le système immunitaire. Laisser la forêt réveiller nos sens pour réenchanter le quotidien.

Réservation par téléphone obligatoire. .

Bois de Chatelraould Châtelraould-Saint-Louvent 51300 Marne Grand Est +33 6 88 49 04 39

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English : Bain de forêt nocturne avec Chez Caroline Sophro

Inspired by Japanese tradition, the forest bath invites you to recharge your batteries in contact with nature. It reduces stress, improves mood and boosts the immune system. On reservation

L’événement Bain de forêt nocturne avec Chez Caroline Sophro Châtelraould-Saint-Louvent a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne