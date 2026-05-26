Sparsbach

Bain de forêt

Sparsbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Suivez Manuela pour vivre une immersion dans la forêt des Vosges du Nord et retrouver le contact de ses origines au travers d’une expérience authentique, intime et transformante. S’émerveiller, toucher, pour aiguiser sa sensibilité au vivant et bénéficier des précieuses ressources de l’écosystème forestier.

Suivez Manuela, sophrologue et thérapeute forestière, pour vivre une immersion dans la forêt des Vosges du Nord. Retrouvez le contact de vos origines à travers une expérience authentique, intime et transformante. S’émerveiller, toucher, pour aiguiser sa sensibilité au vivant et bénéficier des précieuses ressources de l’écosystème forestier. .

Sparsbach 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 6 66 76 55 93 mpeschmann.sophrologue@gmail.com

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English :

Follow Manuela to live an immersion in the forest of the Northern Vosges and find the contact of her origins through an authentic, intimate and transforming experience. To marvel, to touch, to sharpen her sensitivity to living things and to benefit from the precious resources of the forest ecosystem.

L’événement Bain de forêt Sparsbach a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre