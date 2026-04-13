Bain sonore à l’écoute des oiseaux, Musée de l’outil, Wy-dit-Joli-Village

Bain sonore à l’écoute des oiseaux Samedi 23 mai, 17h30 Musée de l’outil Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Immersion sensorielle, à partir de 6 ans

Bain sonore à l’écoute des oiseaux

Vous êtes invités à vous immerger dans les chants d’oiseaux. Assis ou allongés dans le jardin du musée, puis en déambulation dans le village, essayez de distinguer les différents chants présents autour de vous. Avec l’aide de l’ornithologue de la LPO, les espèces locales n’auront plus de secret pour vous.

Par la Ligue de Protection des Oiseaux

Musée de l’outil Rue de la Mairie, 95420 Wy-dit-Joli-Village, France Wy-dit-Joli-Village 95420 Val-d’Oise Île-de-France 33134670091 https://www.valdoise.fr/610-musee-de-loutil.htm [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-valdoise.oxygeno.fr/?categorie=OUTEVENE »}] Niché dans un village enchanteur, le Musée de l’outil – collection Claude et Françoise Pigeard est un joyau des Arts et traditions populaires, incontournable pour les passionnés de patrimoine en Val d’Oise. Ce lieu unique nous plonge dans un voyage dans le temps, entre vestiges archéologiques et traditions rurales. Visiter le Musée de l’outil, c’est faire la rencontre d’un héritage légué avec amour par un couple passionnant et passionné, Claude et Françoise Pigeard.

Avec sa forge médiévale et son petit therme antique, classé Monument historique, le musée révèle des trésors insoupçonnés qui nous transportent à travers les âges. Protégé par un corps de ferme traditionnel du XVIIIe siècle, cet écrin chaleureux dévoile des outils témoins des gestes et savoir-faire des métiers d’autrefois, avant l’ère de la mécanisation. A15 – D14 – sortie n° 17

Bain sonore à l’écoute des oiseaux

©LPO