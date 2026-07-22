Bain sonore au Gong MABE La Teste-de-Buch
mercredi 19 août 2026 · MABE · La Teste-de-Buch
Informations pratiques
La Teste-de-Buch
Bain sonore au Gong
MABE 960 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Venez découvrir ou redécouvrir un bain sonore au Gong (et d’autres instruments), dans le respect des savoirs ancestraux et modernes. Plongez dans un univers hors du temps… Accordez-vous une expérience unique ! Vivez une immersion sonore vibrante, apaisante et régénérante, à travers les sons cosmiques et envoûtants du gong ; vers une symphonie harmonieuse du corps, du coeur et de l’esprit.
Voici quelques bienfaits du bain sonore (liste non exhaustive) relaxation profonde, apaisement et harmonisation du corps, du coeur et de l’esprit, libération des blocages énergétiques et émotionnels (conscients ou non), puissant équilibrage des centres d’énergie du corps (ou chakras), renforcement du système immunitaire…..et bien d’autres encore !
Le bain sonore dure 1h30 .
MABE 960 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 08 01 64
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English : Bain sonore au Gong
L’événement Bain sonore au Gong La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-07-16 par OT La Teste-de-Buch
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