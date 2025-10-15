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Balade commentée de la Dune du Pilat au coucher du soleil RD 218 Route de Biscarrosse La Teste-de-Buch

Balade commentée de la Dune du Pilat au coucher du soleil RD 218 Route de Biscarrosse La Teste-de-Buch

Balade commentée de la Dune du Pilat au coucher du soleil RD 218 Route de Biscarrosse La Teste-de-Buch mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : RD 218 Route de Biscarrosse

Adresse : Espace d'accueil de la Dune du Pilat

Ville : 33260 La Teste-de-Buch

Département : Gironde

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 19:45:00

Tarif :

La Teste-de-Buch

Balade commentée de la Dune du Pilat au coucher du soleil

RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:45:00
fin : 2026-07-22 21:15:00

Date(s) :
2026-07-22

Au crépuscule, assistez à un spectacle éphémère haut en couleurs. Laissez-vous raconter l’histoire du Grand Site de la Dune du Pilat et saisissez la complexité de cet écosystème fragile et exceptionnel. Gratuit, sur réservation.   .

RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 12 85  information@ladunedupilat.com

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English : Balade commentée de la Dune du Pilat au coucher du soleil

L’événement Balade commentée de la Dune du Pilat au coucher du soleil La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-05-14 par OT La Teste-de-Buch

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