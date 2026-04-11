Prés Salés Ouest, découverte faune et flore La Teste-de-Buch
Prés Salés Ouest, découverte faune et flore La Teste-de-Buch jeudi 16 juillet 2026.
La Teste-de-Buch
Prés Salés Ouest, découverte faune et flore
Parking des Prés Salés Ouest La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 20:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Histoire, patrimoine et nature préservée se mêlent harmonieusement aux Prés Salés Ouest. Façonné par l’homme depuis plus de 150 ans, ce site unique est devenu au fil du temps une zone humide d’une grande richesse écologique. Aujourd’hui, il offre un refuge privilégié à de nombreuses espèces animales, notamment une avifaune remarquable qui évolue au rythme des saisons.
Entre paysages façonnés et nature retrouvée, laissez-vous surprendre par la diversité de ce milieu et prenez le temps d’observer ses habitants. Ouvrez l’œil, tendez l’oreille… saurez-vous reconnaître les espèces qui peuplent ces lieux ?
Et si vous hésitez, Béatrice sera là pour vous aider à identifier la faune et la flore qui vous entourent.
La visite part à partir de 4 personnes et le maximum de participants est de 15.
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch .
Parking des Prés Salés Ouest La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.com
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L’événement Prés Salés Ouest, découverte faune et flore La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-04-11 par OT La Teste-de-Buch
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