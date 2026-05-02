Balade nature Suivis nature post incendie à la Dune du Pilat RD 218 Route de Biscarrosse La Teste-de-Buch
Balade nature Suivis nature post incendie à la Dune du Pilat RD 218 Route de Biscarrosse La Teste-de-Buch samedi 6 juin 2026.
La Teste-de-Buch
Balade nature Suivis nature post incendie à la Dune du Pilat
RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
En partenariat avec Cistude Nature.
Cette animation naturaliste vous emmènera à la rencontre de la faune et de la flore qui ont su se réinventer sur les sols brûlés par le grand feu de 2022. Observez comment l’écosystème se reconstruit, résilient et dynamique. Une visite unique pour comprendre les mécanismes de la régénération naturelle au cœur d’un paysage emblématique
RDV devant l’accueil. Gratuit, sur réservation. .
RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 12 85 information@ladunedupilat.com
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English : Balade nature Suivis nature post incendie à la Dune du Pilat
L’événement Balade nature Suivis nature post incendie à la Dune du Pilat La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-05-02 par OT La Teste-de-Buch
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