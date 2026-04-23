Vide grenier Générathon Association Testerine La Teste-de-Buch
Vide grenier Générathon Association Testerine La Teste-de-Buch dimanche 7 juin 2026.
La Teste-de-Buch
Vide grenier Générathon Association Testerine
940 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Vide-grenier solidaire au Parc des Expositions de La Teste de Buch
Le Parc des Expositions de La Teste de Buch accueille un vide-grenier organisé au profit du Téléthon 2026, en partenariat avec l’association locale engagée pour la recherche médicale.
Ouvert à tous, cet événement grand public rassemble exposants et visiteurs autour d’une journée conviviale, placée sous le signe du partage et de la solidarité.
Informations pratiques
Dimanche 7 juin 2026
Parc des Expositions La Teste de Buch
⏰ De 9h à 18h (accueil exposants à partir de 6h)
Restauration et buvette sur place
Côté exposants
20 € les 5 mètres linéaires
6 € le mètre supplémentaire
Professionnels, particuliers, chineurs ou simples curieux venez participer à cette journée utile et conviviale, au cœur du Bassin d’Arcachon.
06 22 33 46 36 06 70 38 78 81
Imaixant@icloud.com .
940 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Vide grenier Générathon Association Testerine
L’événement Vide grenier Générathon Association Testerine La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-04-23 par OT La Teste-de-Buch
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