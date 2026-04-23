La Teste-de-Buch

Vide grenier Générathon Association Testerine

940 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Vide-grenier solidaire au Parc des Expositions de La Teste de Buch

Le Parc des Expositions de La Teste de Buch accueille un vide-grenier organisé au profit du Téléthon 2026, en partenariat avec l’association locale engagée pour la recherche médicale.

Ouvert à tous, cet événement grand public rassemble exposants et visiteurs autour d’une journée conviviale, placée sous le signe du partage et de la solidarité.

Informations pratiques

Dimanche 7 juin 2026

Parc des Expositions La Teste de Buch

⏰ De 9h à 18h (accueil exposants à partir de 6h)

Restauration et buvette sur place

Côté exposants

20 € les 5 mètres linéaires

6 € le mètre supplémentaire

Professionnels, particuliers, chineurs ou simples curieux venez participer à cette journée utile et conviviale, au cœur du Bassin d’Arcachon.

06 22 33 46 36 06 70 38 78 81

Imaixant@icloud.com .

940 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Vide grenier Générathon Association Testerine

L’événement Vide grenier Générathon Association Testerine La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-04-23 par OT La Teste-de-Buch