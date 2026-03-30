Projection Film Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch

Projection Film

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Un cochon et un canard, tout deux employés d’une usine de chewing-gums, font une découverte effrayante un alien a décidé de prendre le contrôle de la Terre et pour y arriver, il a empoisonné des gommes à mâcher produites dans leur entreprise. Toutes les personnes qui mangent ces bonbons se transforment alors en zombies. Avec l’aide d’une scientifique Petunia Pig, les deux amis échafaudent un plan pour contrer la menace extraterrestre. Ils devront se montrer solidaires, mais cela semble difficile à accomplir…

Durée 1h31 Dès 6 ans .

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 41 22 bibliotheque@latestedebuch.fr

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English : Projection Film

L’événement Projection Film La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-03-27 par OT La Teste-de-Buch