Randonnée sur la Dune du Pilat au lever du soleil RD 218 Route de Biscarrosse La Teste-de-Buch

RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch Gironde

Vivez un instant suspendu sur la crête de la Dune et découvrez les secrets de sa formation. Profitez des premières lueurs de l’aube, au calme, et du soleil qui se lève sur la forêt. Pensez à prendre votre petit-déjeuner pour partager un temps convivial avec le groupe !

La visite est gratuite mais nécessite une inscription auprès de l’équipe médiation 06.32.01.45.51 mediation@ladunedupilat.com .

RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 12 85 information@ladunedupilat.com

