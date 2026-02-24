Visite guidée de la Dune du Pilat au Banc d’Arguin RD 218 Route de Biscarrosse La Teste-de-Buch

Visite guidée de la Dune du Pilat au Banc d’Arguin

RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Vous souhaitez découvrir deux sites naturels remarquables du Bassin d’Arcachon ? La visite guidée permet de parcourir la Dune du Pilat avec une médiatrice ainsi que le Banc d’Arguin avec une garde naturaliste durant une demi-journée

Nos activités sont gratuites mais le pique-nique est à la charge des participants ainsi que la traversée de la navette maritime (20€ par participant). Une bonne condition physique est conseillée (enfant à partir de 10 ans).

Rendez-vous en haut des escaliers de la Corniche.

Réservation obligatoire sur bit.ly/sepanso .

RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 12 85 information@ladunedupilat.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée de la Dune du Pilat au Banc d’Arguin

L’événement Visite guidée de la Dune du Pilat au Banc d’Arguin La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-02-21 par OT La Teste-de-Buch