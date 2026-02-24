Visite guidée de la Dune du Pilat au Banc d’Arguin RD 218 Route de Biscarrosse La Teste-de-Buch
Visite guidée de la Dune du Pilat au Banc d’Arguin RD 218 Route de Biscarrosse La Teste-de-Buch samedi 16 mai 2026.
Visite guidée de la Dune du Pilat au Banc d’Arguin
RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Vous souhaitez découvrir deux sites naturels remarquables du Bassin d’Arcachon ? La visite guidée permet de parcourir la Dune du Pilat avec une médiatrice ainsi que le Banc d’Arguin avec une garde naturaliste durant une demi-journée
Nos activités sont gratuites mais le pique-nique est à la charge des participants ainsi que la traversée de la navette maritime (20€ par participant). Une bonne condition physique est conseillée (enfant à partir de 10 ans).
Rendez-vous en haut des escaliers de la Corniche.
Réservation obligatoire sur bit.ly/sepanso .
RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 12 85 information@ladunedupilat.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée de la Dune du Pilat au Banc d’Arguin
L’événement Visite guidée de la Dune du Pilat au Banc d’Arguin La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-02-21 par OT La Teste-de-Buch