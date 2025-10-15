Kurabu Manga L’Entrepot(e)s La Teste-de-Buch
Kurabu Manga
L’Entrepot(e)s 9B Rue Jean de Grailly La Teste-de-Buch Gironde
Gratuit
Début : 2025-10-15
fin : 2025-10-15
2025-10-15
Un rendez-vous mensuel autour de l’univers du manga, ouvert à tous ceux qui souhaitent discuter de leurs dernières lectures, théoriser sur le futur de leurs séries favorites et développer un œil créatif et ouvert.
En association avec l’Entrepot(e)s.
Sur inscription
À partir de 11 ans
Attention rendez-vous au 9 Bis Rue Jean de Grailly .
