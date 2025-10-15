Kurabu Manga L’Entrepot(e)s La Teste-de-Buch

L’Entrepot(e)s 9B Rue Jean de Grailly La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Un rendez-vous mensuel autour de l’univers du manga, ouvert à tous ceux qui souhaitent discuter de leurs dernières lectures, théoriser sur le futur de leurs séries favorites et développer un œil créatif et ouvert.

En association avec l’Entrepot(e)s.

Sur inscription

À partir de 11 ans

Attention rendez-vous au 9 Bis Rue Jean de Grailly .

L’Entrepot(e)s 9B Rue Jean de Grailly La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 41 22

