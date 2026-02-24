Visite guidée de la Dune du Pilat RD 218 Route de Biscarrosse La Teste-de-Buch

Visite guidée de la Dune du Pilat

RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch Gironde

Comment s’est formée la Dune du Pilat ? Comment a-t-elle évolué jusqu’à nos jours ? Quelles traces d’occupation humaine y a-t-on retrouvé ? Quelles particularités ont développé les espèces végétales et animales présentes sur cet écosystème fragile ? Quelles sont les mesures de protection mises en place pour préserver ce monument naturel exceptionnel ?

Notre équipe médiation répondent à ces questions et vous accompagnent jusqu’au sommet de la plus haute montagne de sable mobile européenne, tout en dévoilant quelques secrets sur le patrimoine naturel et culturel de ce territoire.

En famille, entre amis ou seul.e, découvrez l’histoire, la faune, la flore et la gestion du Grand Site de la Dune du Pilat. Gratuit, sur réservation. .

+33 5 56 22 12 85 information@ladunedupilat.com

