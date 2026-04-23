Les Petites oreilles Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch
Les Petites oreilles Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch mercredi 20 mai 2026.
La Teste-de-Buch
Les Petites oreilles
Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 09:45:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Petite séance d’animation autour des contes, comptines et livres, proposées par Myriam Darmanté, conteuse.
Deux séances une première à 9h45 et une seconde à 10h30.
Pour les enfants de 0 à 3 ans.
Durée de chaque accueil 30/40 minutes
Entre 12 et 15 enfants, sur inscription. .
Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 41 22
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English : Les Petites oreilles
L’événement Les Petites oreilles La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-04-23 par OT La Teste-de-Buch
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