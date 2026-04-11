Observer les coquillages La Teste-de-Buch
Observer les coquillages La Teste-de-Buch jeudi 16 juillet 2026.
La Teste-de-Buch
Observer les coquillages
La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 11:00:00
fin : 2026-07-16 13:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Dès 4 ans, vivez une expérience immersive au cœur du Bassin en compagnie de Béatrice. À marée basse, laissez-vous guider le long des Prés Salés Est pour partir à la découverte d’un univers fascinant, souvent méconnu !
Initiez-vous à la pêche à pied dans une ambiance conviviale et ludique. Apprenez à observer, reconnaître et comprendre les coquillages, vers et algues qui peuplent ces milieux fragiles, tout en découvrant les bons gestes pour les préserver.
Une sortie idéale en famille pour apprendre en s’amusant, les pieds dans l’eau, et repartir avec un nouveau regard sur les trésors que nous offre la nature.
Bottes ou chaussures d’eau recommandées pour profiter pleinement de l’activité en toute sérénité.
La visite part à partir de 4 pers. et le nombre maximum de pers. est de 15.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de La Teste de Buch. .
La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.com
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English : Observer les coquillages
L’événement Observer les coquillages La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-04-11 par OT La Teste-de-Buch
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