La Teste-de-Buch

Chapinnat de france de ski nautique

D112 La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Le plan d’eau organise ( avec le Club Omnisports de Jaumard ) les 17/18/19 juillet 2026 les championnats de France de ski nautique Relèves, -21 ans, Open et Handi sur son stade nautique à Jaumard.

L’équipe de France ainsi que l’élite des jeunes et Handi seront présents pour Slalomer, Figurer et Sauter sur ces 3 jours. .

D112 La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chapinnat de france de ski nautique

L’événement Chapinnat de france de ski nautique La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-06-18 par OT La Teste-de-Buch