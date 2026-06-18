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Chapinnat de france de ski nautique La Teste-de-Buch

Chapinnat de france de ski nautique La Teste-de-Buch

Chapinnat de france de ski nautique La Teste-de-Buch vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : D112

Ville : 33260 La Teste-de-Buch

Département : Gironde

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif :

La Teste-de-Buch

Chapinnat de france de ski nautique

D112 La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-17

Le plan d’eau organise ( avec le Club Omnisports de Jaumard ) les 17/18/19 juillet 2026 les championnats de France de ski nautique Relèves, -21 ans, Open et Handi sur son stade nautique à Jaumard.
L’équipe de France ainsi que l’élite des jeunes et Handi seront présents pour Slalomer, Figurer et Sauter sur ces 3 jours.   .

D112 La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : Chapinnat de france de ski nautique

L’événement Chapinnat de france de ski nautique La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-06-18 par OT La Teste-de-Buch

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