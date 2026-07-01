Lecture aux enfants sous tente Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch

Informations pratiques

La Teste-de-Buch

Lecture aux enfants sous tente

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 09:45:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Un temps de lecture pour les enfants, sur le

thème des héros, à partager en famille.

Dès 4 ans / 12 enfants max.

Durée 45 minutes .

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 41 22

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English : Lecture aux enfants sous tente

L’événement Lecture aux enfants sous tente La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-07-03 par OT La Teste-de-Buch