Lecture aux enfants sous tente Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch
vendredi 17 juillet 2026 · Bibliothèque Municipale · La Teste-de-Buch
Informations pratiques
La Teste-de-Buch
Lecture aux enfants sous tente
Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:45:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Un temps de lecture pour les enfants, sur le
thème des héros, à partager en famille.
Dès 4 ans / 12 enfants max.
Durée 45 minutes .
Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 41 22
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English : Lecture aux enfants sous tente
L’événement Lecture aux enfants sous tente La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-07-03 par OT La Teste-de-Buch
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