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Lecture aux enfants sous tente Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch

vendredi 17 juillet 2026 · Bibliothèque Municipale · La Teste-de-Buch

Lecture aux enfants sous tente Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
09:45:00
Lieu
Bibliothèque Municipale
Adresse
2 Allée Clémenceau
Ville
33260 La Teste-de-Buch
Département
Gironde
Tarif

La Teste-de-Buch

Lecture aux enfants sous tente

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:45:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Un temps de lecture pour les enfants, sur le
thème des héros, à partager en famille.
Dès 4 ans / 12 enfants max.
Durée 45 minutes   .

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 41 22 

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English : Lecture aux enfants sous tente

L’événement Lecture aux enfants sous tente La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-07-03 par OT La Teste-de-Buch

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