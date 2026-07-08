Informations pratiques

La Teste-de-Buch

Fêtes du port de La Teste de Buch 2026

Port Ostréicole de la Teste de Buch La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-30

Chaque année, cet événement emblématique rassemble habitants, visiteurs, familles et festayres autour d’un programme festif mêlant concerts, bandas, gastronomie et fête foraine dans une ambiance typiquement testérine.

Les festivités débuteront jeudi 30 juillet à 18h avec l’inauguration officielle en présence de Monsieur le Maire, Thierry Gouaichault, accompagnée du traditionnel lâcher de pigeons des Ailes du Bassin.

Rendez-vous sur le site officiel des fêtes du port pour découvrir le programme complet https://www.fetesduport-latestedebuch.fr/ .

Port Ostréicole de la Teste de Buch La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Fêtes du port de La Teste de Buch 2026

L’événement Fêtes du port de La Teste de Buch 2026 La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-06-30 par OT La Teste-de-Buch